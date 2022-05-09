Japonya'da deprem

Japonya’da 6,6 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), ülkenin Okinawa eyaletine bağlı olan ve Japonya’nın üzerinde yerleşim olan en batıdaki adası olarak bilinen Yonaguni adası açıklarında yerel saat 15.23’te kaydedilen sarsıntının 20 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

Okinawa eyaletinin yanı sıra deprem, Tayvan’ın başkenti Taipei olmak üzere birçok kentte de hissedildi.

Yetkililer, depremde herhangi bir hasar ve can kaybına ilişkin ise resmi bir açıklama yapmadı. (İHA)