Japonya ve NATO, Hint-Pasifik bölgesindeki işbirliğini artırma konusunda anlaştı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 29-30 Ocak tarihlerinde Güney Kore'nin başkenti Seul'e resmi bir ziyarette bulundu. Burada Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin, Savunma Bakanı Lee Jong-sup ve diğer üst düzey yetkililerle görüştü.

Stoltenberg bunun ardından Tokyo'ya iki günlük bir gezi de yaptı. Stoltenberg burada Japonya Dışişleri Bakanı Yoşimasa Hayaşi ve Japonya Başbakanı Fumio Kişida ile bir araya geldi.

Yapılan ikili açıklamada Japonya Dışişleri Bakanı Yoşimasa Hayaşi ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, Tokyo'da yaptıkları görüşmede bir dizi alanda ikili ilişkileri ilerletme ve Hint-Pasifik bölgesindeki işbirliğini artırma konusunda anlaştığı belirtildi.

Açıklamada, "Taraflar, Hint-Pasifik bölgesindeki durum hakkında görüş alışverişinde bulundular ve Japonya ile NATO arasında yakın işbirliğinin gerekli olduğu konusunda ortak bir sonuca vardılar." denildi.

Stoltenberg, NATO ve Japonya'nın aynı temel değerleri paylaşan ortaklar olduğunu ve aralarındaki işbirliğinin daha da güçlendirileceğini belirtti.