Japonya Sri Lanka'nın borçlu olduğu tüm ülkeleri bir araya getirecek: 'Durumdan endişe duyuyoruz'

Japonya Maliye Bakanı Şuniçi Suzuki bugün yaptığı açıklamada, Japonya'nın Sri Lanka'nın derinleşen mali krizini çözmek için diğer alacaklılarla iş birliği yapacağını belirterek, tüm alacaklı ülkelere Sri Lanka'nın borcunu aynı masada toplayıp tartışma çağrısında bulundu.

Reuters'in haberine göre, "Sri Lanka'nın yaşadığı ciddi sosyo-ekonomik krizden endişe duyuyoruz" diyen Japonya Maliye Bakanı Suzuki, Sri Lanka kurtarma paketi konusunda Uluslararası Para Fonu (IMF) ile görüşmelerin hızlandırılması, Çin ve Hindistan da dahil olmak üzere Sri Lanka'ya kredi veren ülkelerin konuyu görüşmek için bir araya gelmesi gerektiğini dile getirdi.

Suzuki, "Japonya, diğer kredi veren ülkeler ve kamu kuruluşları ile aktif olarak işbirliği yapmak istiyor" dedi.

Alacaklılar konsorsiyumu

Japonya'nın Sri Lanka'nın borç krizi için konferans çağrısının ardından Reuters'e konuşan kaynaklar, Çin'in muhtemel görüşmelere ev sahipliği yapmayı planladığını dile getirdiler. Ancak Çin'in Sri Lanka'nın borçları için oluşturulması düşünülen konsorsiyuma katılıp katılmayacağı belirsizliğini koruyor.

Sri Lanka Cumhurbaşkanı Ranil Wickremesinghe, konuyla ilgili gelecek ay Japonya Başbakanı Fumio Kişida'yla bir araya geleceğini açıklamıştı.

Japonya Dışişleri Bakanı Yoşimasa Hayaşi, "Sri Lanka hükümetinin IMF, eren ülkelerden oluşan Paris Kulübü ve diğerleriyle koordineli olarak ekonomik ve mali koşullarını iyileştirmeye çalışmasının şeffaflığı korurken önemli olduğuna inanıyorum. Sri Lanka'daki hareketleri ve durumu izliyoruz. Sri Lanka, diğer bağışçılar ve uluslararası kuruluşlarla istişare ederken kendi yanıtımızı belirleyeceğiz" yorumunda bulundu.

IMF heyeti yarın Sri Lanka Cumhurbaşkanı Wickremesinghe'le bir araya gelerek, ülkeye 3 milyar dolarlık yeni yardım programını görüşecek. Ayrıca görüşmelerde Sri Lanka'nın mevcut 29 milyar dolarlık borcunun da yapılandırılmasının ele alınacağı bildirildi.

Sri Lanka'da ekonomik kriz

Ekonomik krizle çalkalanan Sri Lanka'da halk, ülkenin içinde bulunduğu mali durum ve yakıt sıkıntısına yönelik protestolarını Mart sonunda artırmıştı.

Olaylar sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında "kamu malına veya başkalarına zarar veren" herkese ateş açılması talimatını vermişti.

Ülkede protestocular, 9 Temmuz'da başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti. Sri Lanka Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa, 13 Temmuz'da Maldivler'e, bir sonraki gün de Singapur'a kaçmıştı. Rajapaksa Singapur'un ardından Tayland'a geçiş yaptı.

Rajapaksa, 14 Temmuz'da elektronik posta yoluyla istifa mektubunu göndermişti. Bunun ardından 20 Temmuz'da Sri Lanka Meclisi'nde yapılan oylamada, Sri Lanka Geçici Devlet Başkanı ve Başbakan Ranil Wickremesinghe, ülkenin yeni devlet başkanı seçilmişti.

Rajapaksa dönmenin yollarını arıyor

Sri Lanka'nın devrik Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa Temmuz ayında halk ayaklanmasının ardından ülkesinden kaçmıştı. Kaçak Cumhurbaşkanı Rajapaksa'nın Eylül ayının başında ülkesine geri dönebileceği ifade edilmişti.

Sri Lanka hükümeti yetkilileri, ülkede "gerekli" güvenlik önlemlerinin alınması halinde, Rajapaksa'nın geri dönmeyi planladığını aktardı.

Önce Singapur'a ardından da Tayland'a giden Rajapaksa'nın buradaki kalışı süresince ortaya çıkan ekonomik durum nedeniyle dönmeyi düşündüğü belirtildi. Rajapaksa'nın Tayland'da geçirdiği süre boyunca yaptığı yüksek harcamaların, ülkeye dönüş planlarında önemli bir faktör olduğu söylendi. Rajapaksa'nın kaçış masraflarının da Sri Lanka'nın karşıladığı iddia edildi.