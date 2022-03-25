Japonya: Kuzey Kore'nin denediği füze ABD'de her noktayı vurabilir

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) 24 Mart'ta test ettiği kıtalar arası balistik füzeye ilişkin Japonya Savunma Bakanlığı'ndan "ABD topraklarının her noktasına ulaşabilir" açıklaması yapıldı.

Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kişi bugün düzenlediği basın toplantısında KDHC'nin dün denediği füzeye ilişkin "Hesaplamalar (füzenin) savaş başlığının ağırlığına göre değişmekle birlikte 15 bin km'den fazla menzili olduğunu gösteriyor" dedi. Nobuo Kişi bunun füzenin "Doğu Sahili de dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm bölgesi"ne erişebileceğini gösterdiğini söyledi.

Japonya Savunma Bakanı "Bu şimdiye kadarki denemelerden farklı olarak Japonya'nın ve uluslararası toplumun barış ve istikrarına ciddi bir tehdit" diye konuştu.

KDHC haber ajansı KCNA, KDHC lideri Kim Jong-un'un talimatıyla Hwaseong-17 kıtalar arası balistik füzenin Perşembe günü başarılı bir şekilde test edildiğini, 68 dakika havada kaldığını, en yüksek irtifası 6 bin 248 olarak yaklaşık 1090 km mesafeye ulaşarak Japon Denizi'ndeki sahte hedefi vurduğunu duyurdu.