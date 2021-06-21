Japonya Avrupa'yı Pasifik'te daha fazla askeri güç bulundurmaya çağırdı

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, Avrupa'ya Çin'e karşı Hint Pasifik'te daha güçlü askeri varlık bulundurması çağrısında bulundu.

South China Morning Post'un haberine göre, Japonya Savunma Bakanı Kişi, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Güvenlik ve Savunma Komitesi'ne yaptığı konuşmada, taraflar arasında bölgedeki güvenlik ve savunma işbirliğinin devamı ve geliştirilmesine dair bağlılığını yineledi.

Japonya ve Avrupa'nın "otoriteryanizmle mücadele"de birlikte hareket etmesi gerektiğini söyleyen Kişi, Avrupa'ya Hint Pasifik'te daha güçlü askeri varlık bulundurma çağrısı yaptı.

Japon bakan "Güney Çin Denizi'nde gerilimi artıracak hiçbir adımın anlayışla karşılanmayacağı"nı ifade etti.