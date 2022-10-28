Japonya, ABD'den Tomahawk füzeleri satın almayı planlıyor

Japon devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Japon hükümeti, ABD üretimi Tomahawk seyir füzeleri satın almayı planlıyor.

Orta menzilli ve denizden fırlatılan tip Tomahawk seyir füzeleriyle, "düşman füzelerini kendi bölgesinde imha edebilme kapasitesine erişilmesi" amaçlanıyor.

Satın alım sonrası Tomahawk'ların, Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) bünyesinde modifiye edilecek destroyerlere monte edilmesi planlanıyor.

Haberde, Japonya'nın, henüz geliştirme aşamasındaki kendi ulusal "standoff" füzelerini 2026'ya dek hizmete almayı hedeflediği aktarıldı. Haberde Japonya'nın Tomahawk satın alım hamlesinin, Çin ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin "olası tehditlerine" karşı "caydırıcılık kapasitesini artıracağı" ileri sürüldü.