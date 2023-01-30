Japon teknoloji devi Sony Türkiye'den çekiliyor

Japon elektronik devi Sony'nin Türkiye ofisini kapattığı iddia ediliyor. Şirket, cuma günü çalışanlarına bir bilgilendirme yaparak Türkiye'deki faaliyetlerini distribütörler üzerinden yürüteceğini açıkladı.

Dünya'dan Kemalettin Bulamacı'nın haberine göre; şirket geçiş dönemi için kısıtlı bir kadro ile fotoğraf makineleri bölümü için hizmet vermeye devam edecek. Televizyon ve Playstation oyun konsolu ile oyun hizmetlerini ise distribütörler üzerinden sürdürecek.

12 Mart 1990 yılında Sony Servis ve Mühendislik AŞ olarak Türkiye'de kurulan şirket 17 Ocak 1995 tarihinde Sony Eurasia Pazarlama AŞ ismini almıştı. Şirket 27 Ocak Cuma günü Türkiye'deki ofisini kapatma kararı aldı. Geçiş sürecinde ürün hizmet ve gamını distribütörler üstüne taşıyacak şirketin, resmi kapanışını ne zaman yapacağı ise henüz belli değil.