Japon hızlı tren sürücüsü hakkında tuvalete gittiği için işlem başlatıldı

Japonya'nın yüksek hızlı tren ağı Şinkansen'de bir treninin şoförü, 160 yolculu tren 150 km/s hızla ilerlerken tuvaleti kullanmak için kokpitten ayrıldı.

Central Japan Railway Co.'nun dün yaptığı açıklamaya göre 36 yaşındaki şoför, Pazar günü saat 8.15 sularında, Şizuoka'daki Mişima istasyonu ile Atami istasyonu arasında giderken, bir kondüktörden yokluğunda yerini almasını rica ettikten sonra, yaklaşık üç dakika boyunca Hikari 633 numaralı trenin kokpitini terketti.

Öte yandan 36 yaşındaki kondüktörse hızlı treni kullanma lisansına sahip değildi.

Central Japan Railway Co., olayı Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığına bildirerek bunun bakanlığın kararına aykırı olduğunu söyledi. Şirketin üst düzey yetkililerinden Masahiro Hayatsu bir basın toplantısında “Bu son derece uygunsuz bir hareketti. Özür dileriz" dedi.

Şirket, sürücü ve kondüktöre karşı cezai tedbirler almayı düşündüğünü açıkladı. Bir ulaştırma bakanlığı yetkilisi ayrıca, "hükümet kurallarına tam olarak uyulmamasının üzücü" olduğunu ve "[hızlı tren] insanların hayatını taşıdığı için güvenliğin öncelik olduğunu" söyledi.

Japon yüksek hızlı trenleri, sürücü yokluğunda kademeli olarak yavaşlayarak çalışabilecek ve acil bir durumda otomatik olarak durabilecek bir sistem üzerine kurulu. Japonya'nın en yoğun yüksek hızlı tren hattı olan Tokaido Şinkansen Hattı'nda aynı yolu paylaşan herhangi bir banliyö veya geleneksel tren bulunmuyor, hat, yüksek hızlı trenler için özel bir rota.