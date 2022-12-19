Jandarmadan kaçan araç devrildi: Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, alacak verecek meselesi için akrabaları F.Ş. ile D.Ş’nin merkez Karacaören köyündeki evine gelen İ.Y., T.T. ve arkadaşları olduğu öğrenilen F.E., evin camlarını kırarak içeri girmeye çalıştı.

Kırılan camlar nedeniyle evde bulunan M.T. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.T, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorum'daki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin geldiğini gören şüpheliler, 19 EP 568 plakalı otomobille kaçtı. Aracın merkez Serpin köyü yakınlarında devrilmesi sonucu İ.Y, T.T. ve F.E. yaralandı.

Yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan 3 şüpheli gözaltına alındı. (AA)