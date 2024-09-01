Jandarma yemin töreninde laikliğin ruhuna 'el-Fatiha'

Albay takdimini bitirdi ve yemin törenine dahil edilen 1080 askere emir verdi: "Dua pozisyonu al".

O sırada, cübbesi ve sarığıyla protokol tribünündeki komutanların arasından kalkan din görevlisi kürsüye çıktı. Biraz konuştu, ardından, " Allah rızası için el-Fatiha!"...

Son iki gündür sosyal medyada, teğmen mezuniyet töreninde çekilmiş bir yemin videosu konuşuluyor. AKP yandaşları, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atılan görüntülere, "orduda birlik ve bütünlüğü bozacağı", hatta "darbecilik niteliği taşıdığı" gerekçesiyle tepki gösteriyor.

Öte yandan, Jandarma Genel Komutanlığı'nın İçişleri Bakanlığı'na bağlanmasının ardından yemin törenlerine "uğurlama duası" eklendi. İçişleri Bakanlığı bu uygulamayla alenen Anayasa'yı ayaklar altına aldı.

Din görevlisi ve uğurlama duası

2024 yılı bedelli askerlik Temmuz ayı celplerinin yemin törenleri 21 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı kışlalarda gerçekleştiren yemin törenlerinin akışı, bayrağın yerini alması, İstikal Marşı'nın okunması, yemin töreninin icra edilmesi, kışlanın en rütbeli askeri personelinin konuşması ve tören geçişinden oluştu.

Ancak yemin töreninlerinin akışına son yıllarda bir madde daha eklendi: "Uğurlama duası".

soL'un edindiği bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda gerçekleştirilen yemin töreninde de bahse konu işleyiş uygulandı.

Törenin sunumunu yapan jandarma personeli, "Şimdi de din görevlisi tarafından uğurlama duasının okunması" anonsunda bulundu. Törene katılan 12 bölükten 90'ar askere etkinlik boyunca emir veren albay, anonsun ardından "Dua pozisyonu al" komutunda bulundu.

Cübbesi ve sarığıyla kürsüye çıkan din görevlisi, konuşmasını bitirdikten sonra Fatiha suresini okuttu. Din görevlisinin konuşması şöyle:

"Kahraman Türk jandarmasını yetiştiren bu güzel peygamber ocağında vatan, millet ve bayrak uğrunda ömrümüzü feda etmeye yemin etmiş olan bizlere yapacağımız bu onurlu görevde kadir ve kudret cisminle sen yardım eyle Allah'ım. Adalet ve devletimize, şevkatle aziz milletimize hizmet etmeyi, şanlı bayrağımızın gölgesinde şerefle görev yapmayı nasip eyle Allah'ım.

Bu kutsal görevde başımız dik alnımız açık eyle, yeminimizi mübarek kıl, yüreğimizi görev aşkıyla doldur, bizi milletimize mahçup eyleme yarabbim. Varlık sebebimiz ana babamızdan, bizi yetiştiren komutanlarımızdan, üzerimizde emeği olanlardan sen razı ol yarabbim.

Bu vatan için seve seve can veren şehitlerimize, aldıkları yaraları vücutlarında bir istiklal madalyası gibi taşıyan gazilerimize de rahmetinle muamele eyle yarabbim. Hayatta olanlara da acil şifalar ver yarrabi. Dualarımızın kabulü için başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizin ruhu için, bilhassa Allah rızası için el-Fatiha!"

TSK'de yok, İçişleri'ne bağlı Jandarma'da var

soL'un edindiği bilgilere göre yemin töreni provalarında yapılan anonslarda, duayı Bilecik İl Müftüsünün okutacağının belirtildiği, ancak törende İl Müftüsü anonsunun değiştirildiği ve anonsun yalnızca "din görevlisi" olarak yapıldığı öğrenildi.

Söz konusu "uğurlama duası", Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yapılan yemin törenlerinde okutulmuyor. Yalnızca Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan törenlerde okutuluyor.

Jandarma Genel Komutanlığı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkartılan KHK'lerle İçişleri Bakanlığı'na bağlanmıştı. Söz konusu "uğurlama duası"nın da Komutanlığın, İçişleri Bakanlığı'na bağlanmasının ardından yemin törenlerine eklendiği öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı Anayasa'ya karşı suç işliyor

Anayasa'yı uygulamakla yükümlü iktidarın İçişleri Bakanlığı, Anayasa'ya karşı açıkça suç işliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Anayası Madde 2:

"Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir."