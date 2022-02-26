Jandarma Meslek Yüksek Okulu öğretim üyesi ilanında 'İlahiyat mezunu' olma şartı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) 16 öğretim üyesi alacağını duyurdu. JSGA Başkanlığı'ndan yapılan duyuruda Ankara'daki Beytepe Jandarma Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü'ne Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığı'na bir kişilik Doktor Öğretim Üyesi kadrosu ilanı açıldığı belirtildi.

İlanda, "İlahiyat Fakültesi mezunu olmak, din eğitimi alanında tezli yüksek lisans ve bu alanda doktora unvanına sahip olmak, değer eğitimi ile ilgili çalışmaları olmak" şartları getirildi.

TSK'da daha önce Din İşleri Subaylığı da gündeme gelmişti.