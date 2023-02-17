Jandarma karakolunda işkence iddiası: 'Kardeşimi döve döve öldürdüler'

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle Hatay’ın Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülen Güreşçi kardeşlerin burada darp edildikleri ve bunun sonucu 27 yaşındaki Ahmet Güreşçi’nin öldüğü iddia edildi.

Savcılık konuyla ilgili soruşturma başlatırken, askerlerden şikayetçi olan Sabri Güreşçi “Kardeşimi döve döve öldürdüler” iddiasında bulundu. Otopsi raporuna göre; Ahmet Güreşçi’nin kesin ölüm nedeni henüz belirlenemese de, beyin kanamasına işaret eden bulguların var olduğu belirtildi.

'Kardeşimi döve döve öldürdüler'

BBC Türkçe’nin haberine göre; Güreşçi, 11 Şubat’ta Hatay’ın Altınözü mahallesindeki evlerinin bahçesine depremden dolayı kurdukları çadırda otururken kardeşiyle birlikte jandarma tarafından götürüldüklerini ve o andan itibaren saatlerce darp edildiklerini anlattı. Güreşçi konuya ilişkin “Bizi döverek jandarma arabasına bindirdiler. Bize soru soruyorlardı. Cevap vermek için kafamızı kaldırıyorduk. ‘Kafanı indir’ diyerek copla ve sopayla kafamıza vuruyorlardı" dedi.

Güreşçi götürüldükleri Altınözü Jandarma İlçe Komutanlığı’nda da şiddetin devam ettiğini, bir odada 10 kadar asker tarafından copla dövüldüklerini ifade ederek, "Nedenini söyleyin’ diyorum, yapmadığımız suçu kabulleneceğim artık. ‘Siz ne yaptığınızı biliyorsunuz’ dediler. Yine vurdular" dedi.

Üzerlerine su döküldüğünü ve üzerlerindeki kıyafetlerin çıkartıldığını söyleyen Güreşçi, "Kardeşim sürünerek kapının önüne gitti, orada yığıldı, o zaman işin ciddiyetini anladılar. Dışarı çıkardılar. Kapının önünde kan kusmuş, bana söylemiyorlar. Bir daha bana kardeşimi göstermediler. Kardeşimi döve döve öldürdüler.”

Oğlunu tanımakta zorlandığını söyledi

Babaları İbrahim Güreşçi ise iki oğlunun götürüldüğü gün önce jandarma binasının önüne gittiğini, battaniyeye sarılı bir kişinin binadan çıkarılarak götürüldüğünü görünce de aracı takip ederek hastaneye ulaştığını ancak iki yerde de kendisine bilgi verilmediğini anlattı.

Güreşçi, ısrarları sonucu hastanenin morguna kaldırılan kişi kendisine gösterildiğinde oğlunu tanımakta zorlandığını kaydetti.

Güreşçi kardeşler neyle suçlanıyor?

Sabri Güreşçi, 7 Şubat’ta bir süpermarketten ailenin ihtiyacı kadar erzak aldığını, fakat bunun dışında başka hiçbir olaya karışmadığını savundu.

Süpermarkete birlikte gittiği kişilerin yanından ayrıldıktan sonra başka suçlara karıştıklarına dair iddialar olduğunu söyleyen Güreşçi, “Ben görmedim. Görsem zaten kardeşimi göndermezdim” dedi. Güreşçi, jandarma karakolunda kardeşine “Bir suç mu işledin?” diye sorduğunu, kardeşinin bir dükkandan birkaç şişe viski aldığını itiraf ettiğini ama bunun haricinde bir suça karışmadığını söylediğini aktardı.

Sabri Güreşçi'nin avukatı Erdoğan Akdoğdu, olayla ilgili iki kardeş haricinde dört kişiye daha suçlama yöneltildiğini söyledi.

Sorgu tutanağına göre, şüpheliler bir süpermarketten kasa, tekel bayiden içki, araç ve silah çalmakla suçlanıyor fakat Sabri Güreşçi'ye resmi olarak hangi suçun yöneltildiği anlaşılmıyor. Akdoğdu, savcılığın Sabri Güreşçi’yi sadece gıda hırsızlığından mahkemeye sevk ettiğini söyledi.

Otopsi raporunda beyin kanamasına işaret eden bulgulara rastlandı

Sabri Güreşçi, darp nedeniyle kaburgalarında, ellerinde ve ayaklarında kırıklar olduğunu söyledi.

Ahmet Güreşçi’ye ait otopsi raporunda ise, vücudunda çok sayıda künt travmatik lezyon olduğu ve beyin kanaması şüphesini doğuracak bulgulara rastlanıldığı kaydediliyor.

Raporda ölüm nedeninin belirlenemediği ve bunun için İstanbul Adli Tıp Kurumu Birinci Adli Tıp İhtisas Dairesi Kurulu’na gönderileceği belirtiliyor.