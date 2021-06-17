Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 'Asiltürk'ün yeğenine ihale' açıklaması

Jandarma Genel Komutanlığı, Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu'nun köşe yazısında Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün yeğenine ihale verilmesine ilişkin iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

Bahsi geçen ihalenin jandarma istihbaratının teknik altyapı donanım güncellemesi için üç yılda bir düzenli yapıldığı ifade edilen açıklamada, 2020 yılı Kasım ayında yapılan ihaleye katılması amacıyla 9 firmaya davetiye mektubu gönderildiği, ihale günü istekli 7 firmanın ihaleye iştirak ettiği bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Teknik şartnameye göre yapılan kontroller neticesinde ihale şartlarını karşılayan, aralarında MRD Bilişim Şirketi ve Forte Bilişim Şirketinin de olduğu 4 firma ile ihale sürecine devam edilmiştir. İhalenin devamında fiyat iyileştirilmesi kapsamında açık eksiltme usulüne geçilerek firmalardan fiyat tekliflerini düşürmeleri istenmiştir. Açık eksiltmenin 28’inci turunda diğer firmaların ihaleden çekilmesiyle 3 milyon 780 bin ABD doları ile en iyi teklif veren MRD Bilişim Şirketi ihaleyi kazanmıştır. Akabinde aynı firma ile yapılan pazarlık sonucunda ihale 2 milyon 430 bin 714,26 dolar tutar karşılığında MRD Bilişim Şirketinde kalmıştır. Sonuç olarak, 4 Aralık 2020 tarihinde MRD Bilişim Şirketi ile sözleşme imzalanmış, Forte Bilişim Şirketi ile herhangi bir anlaşma imzalanmamıştır. Köşe yazısı ve haberlerde iddia edildiği gibi İçişleri Bakanlığınca MRD Bilişim Şirketinin diskalifiye edilmesi ve ihalenin Forte Bilişim Şirketine verilmesi gibi bir husus kesinlikle söz konusu olmayıp iddia edilen hususlar tamamen asılsız ve iftira niteliğindedir."

Açıklamada, "Bu asılsız iddiaları ileri sürenler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır" denildi.

Uğuroğlu'nun yazısı

Uğuroğlu'nun bugünkü köşe yazısına göre, Jandarma İstihbarat'ın bir ihalesini 10 yıldır kazanan MRD Bilişim, bu yıl da ihaleyi 3,8 milyon dolara aldı ancak İçişleri Bakanlığı tarafından diskalifiye edildi. İhale Asiltürk'ün yeğenine verildi.