Jandarma atamalarında Soylu-Şentop gerilimi: Önce terfi, son tasfiye

Jandarma Genel Komutanlığı 2022 yılı Atama ve Terfi listesinde dikkat çeken detaylar yer aldı.

Halktv'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop arasındaki gerilim Jandarma Genel Komutanlığı 2022 yılı atama ve terfi kararlarına yansıdı. Bir yıl önce Tuğgeneral yapılarak Bitlis İl Jandarma Komutanı olarak atanan İbrahim Güven emekli edildi. Bir yıl içinde önce terfi ettirilen daha sonra ise emekli edilen Güven, Mustafa Şentop ile yakınlığıyla biliniyordu.

Terfi listesinde dikkat çeken isimlerden biri ise Jandarma İHA Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı’ydı. Subaşı, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’na getirildi. Subaşı’nın hakim olan kardeşi Kemal Subaşı’nın 16 Temmuz 2016 tarihinde 'FETÖ' nedeniyle görevden uzaklaştırıldığı, bir dönem tutuklu kaldığı ancak MHP’den üst düzey bir ismin referansı ile 06 Eylül 2016 tarihinde göreve geri başladığı öğrenildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı görevini sürdüren Ordulu Jandarma Kıdemli Albay Uğur Özmen de Tuğgeneralliğe terfi eden isimler arasında yer aldı. İzmir Bornova Jandarma Tugay Komutanlığı'na atanan Özmen’in Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yeğeni olduğunu öğrenildi.