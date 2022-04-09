İzmit'te bir grup gerici, sokak müzisyenlerine "Ramazan ayında alkol içemezsiniz" diyerek saldırdı.
Polis olayla ilgili 3 kişi gözaltına aldı.
Olay, saat 18.30 sıralarında Karabaş Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İzmit'te 'Ramazan'da alkol içemezsiniz' saldırısı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gerici bir grup, sokak müzisyenlerine 'Ramazan ayında alkol içemezsiniz' diyerek saldırdı. Yaşanan olay sonrası üç kişi gözaltına alındı.
Dış Haberler
İzmit'te bir grup gerici, sokak müzisyenlerine "Ramazan ayında alkol içemezsiniz" diyerek saldırdı.
Polis olayla ilgili 3 kişi gözaltına aldı.
Olay, saat 18.30 sıralarında Karabaş Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi.