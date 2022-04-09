İzmit'te 'Ramazan'da alkol içemezsiniz' saldırısı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gerici bir grup, sokak müzisyenlerine 'Ramazan ayında alkol içemezsiniz' diyerek saldırdı. Yaşanan olay sonrası üç kişi gözaltına alındı.

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İzmit'te bir grup gerici, sokak müzisyenlerine "Ramazan ayında alkol içemezsiniz" diyerek saldırdı.

Polis olayla ilgili 3 kişi gözaltına aldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Karabaş Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi.

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