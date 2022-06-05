İzmirli tribün liderinin otomobili tarandı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde dün saat 23.15 sıralarında Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin lakaplı Metin Arslan ve Mehmet Ali Oğuz, otomobille Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan Konak istikametine seyir halindeyken Güzelyalı civarında bulunan başka bir otomobildeki kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

İhbarın ardından olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslar ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan, Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin lakaplı Metin Arslan yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralı Mehmet Ali Oğuz’un tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.