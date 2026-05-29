İzmirli depremzedelerin rezerv konut isyanı: ‘Hibe değil, verilen sözler tutulsun’

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İzmir açıklarında 30 Ekim 2020'de yaşanan depremin üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen, evleri orta ve az hasarlı olan yurttaşların barınma sorunu çözülebilmiş değil. Kendi imkânlarıyla evlerini dönüştürmek için yüksek faizli borç yükü altına giren depremzedeler, hem inşaat maliyetleri hem de fahiş kira artışlarıyla mücadele ediyor.

ANKA'ya konuşan İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan, kentin "deprem bölgesi" ilan edilmemesinin sorunların çözümünü tıkadığını vurgulayarak, ağır hasarlı binalar dışında kalan yurttaşların kendi kaderlerine terk edildiğini belirtti.

‘Verilen sözler tutulmadı, rezerv konutlar başkalarına dağıtıldı’

Orta ve az hasarlı binalarda oturanların, zemin sorunları ve yetersiz yapısal destekler nedeniyle evlerini yıkmak zorunda kaldığını aktaran Özkan, dönemin yetkilileri tarafından kendilerine verilen sözlerin unutulduğuna dikkat çekti.

Özkan, rezerv alanlarda yaklaşık bin adet boş konut bulunduğunu ancak bu yapıların depremzedeler yerine lojman veya öğrenci yurdu olarak farklı kesimlere tahsis edildiğini ifade etti:

Eski Başbakan Binali Yıldırım ile yaptığımız görüşmelerde, rezerv alandaki fazla konutların satışında orta hasarlılara öncelik verileceği konusunda anlaşmıştık. Ancak üç yıldır hiçbir adım atılmadı, görüşme kanalları kapandı. Vatandaşlarımız eski evlerde 35 bin, yeni evlerde ise 50-60 bin lira kira ödüyor. Devletimiz 6 bin 500 liralık yetersiz kira desteği vermek yerine, bu boş konutları inşaatlar bitene kadar depremzedelere versin.

‘Kredi kartından nakit çekip borç kapatıyoruz’

Devletin rezerv konutları ücretsiz ya da uygun şartlarda kendilerine tahsis etmesi gerektiğini belirten depremzede Hasan Aktozar, inşaat sürecindeki belirsizliklerin ve artan emlakçı, taşınma, kira masraflarının yurttaşları ekonomik olarak çökerttiğini söyledi.

Deprem sonrası Manisa'ya yerleşmek zorunda kalan Gülben Erce Lülece ise aylık sabit giderlerinin katlanarak arttığını ve ödeme krizine girdiklerini şu sözlerle özetledi:

Evimizi yaptırabilmek için yüzde 3,89 faiz oranıyla kredi çektik. Her ay sadece 20 bin lira kredi taksiti ödüyorum. Kira ve kredi masrafımın toplamı aylık 40-45 bin lirayı buluyor. Elektrik, su ve telefon faturaları buna dahil bile değil. Kredi kartlarından nakit çekip diğer borçları kapatmaya çalışıyoruz. Faizler boyumuzu aştı. Biz devletten hibe istemiyoruz, borcumuzu kendi imkânlarımızla ödeyeceğiz. Ancak yetkililer en azından verdikleri sözleri tutarak bizi ortada bırakmasın.

Depremzedeler, kentsel dönüşüm ve inşaat süreçleri tamamlanana kadar kamuya ait olan boş rezerv konutların, krizin asıl mağdurları olan İzmirli depremzedelerin kullanımına açılmasını bekliyor.