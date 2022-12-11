İzmirli depremzedelerin 'emlak vergisi' borçları 20 milyon TL'yi aştı

İzmir'de 117 yurttaşın hayatını kaybettiği 30 Ekim 2020 depreminin üzerinden iki yıldan fazla süre geçmesine rağmen, depremzedelerin emlak vergisi konusunda yaşadığı sorun çözülemedi.

Sadece, depremde en çok hasarın yaşandığı Bayraklı ilçesinde 1500'den fazla ağır hasarlı ve 25 binden fazla orta/az hasarlı bina tespit edilmişti.

Bayraklı Belediyesi'nin iki yıldır hiçbir depremzedeye “emlak vergisi” tebligatı yapmamasına rağmen, yasal boşluk nedeniyle depremzedelerin emlak vergisi borçları birikti. Bayraklı'daki depremzede yurttaşların biriken vergi borçları ise 20 milyon TL'yi aştı.

'Yasal bir düzenleme istiyoruz'

Hükümeti, depremzedeler için bir an önce yasal düzenleme yapmaya çağıran Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, şöyle konuştu:

"Bayraklı'daki depremzedelerimizin iki temel sorunu var. Bunlardan bir tanesi, binaların hasar durumuyla ilgili. Bu hasar durumundan dolayı DASK'tan ya da kamudan alacağı yardımla ilgili ciddi sıkıntılar var. Olması gereken şey; binaların risk durumuyla beraber vatandaşın o binalarda oturup oturmayacağına karar vermek lazım. Yani bina riskli mi değil mi. Hasar durumu bambaşka bir iş.

Buradan kaynaklı vatandaşımızın yaşadığı ikinci bir sorun var; emlak vergileriyle ilgili. Biz vatandaşımıza herhangi bir tebligat göndermiyoruz. Ama bu vergiler yasal, kanunla düzenlenmiş vergiler olduğu için tahsil etmek zorundayız. Yani vatandaşın belediyeyle bir işi olduğunda bu vergilerini ödemek zorunda kalıyor. Şu an vatandaşın üzerinde yaklaşık 17 milyon TL, belki faiziyle birlikte 20 milyon TL'nin üzerinde bir miktar var. Bizim talebimiz şu; bu konuda bir yasal düzenlemenin yapılması ve bu vergilerin risk, hasar durumu ne olursa olsun bu vergilerin ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Yasal bir düzenleme istiyoruz. Bu vatandaşlarımız için oldukça acil bir durum."

'Konutunu mu yaptırsın yoksa emlak vergisi mi ödesin'

İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği Başkanı Haydar Özkan da depremzedelerin zaten çok ağır ekonomik şartlar altında olduğunu belirtirken, şöyle konuştu:

"Emlak vergisi, ağır hasarlı, orta hasarlılarla ve az hasarlılarla ilgili ayrı bir sorun oluşturdu. Ağır hasarlı binalarımızla ilgili bölümü, belediyemiz müsamaha göstereceğiz, ödeme yapılmayacak dedi. Tabi vatandaş şu anda şaşırıyor. Konutunu mu yaptırsın yoksa emlak vergisi mi ödesin, deprem vergisini mi ödesin ne yapacağını bilemiyor şu anda. Vergilerimizin yüzde 80'ini ödenmemiş durumda şu an. Zaten deprem olduktan sonra emlak vergisi diye bir şeyin söz konusu olmaması gerekiyor. En kötü ihtimalle beş yıl boyunca bunların depremzede üzerinden kaldırılmasını talep ediyoruz."

'Olmayan evimize vergi veriyoruz'

Depremzede yurttaşlardan Suna Özgündüz ise "Ağır hasarlı depremzedeyim. Evim eşyaları ile birlikte yıkıldı. Normal şartlarda bizim vergilerden muaf olmamız gerekir. Olmayan evimize vergi veriyoruz. Geçen sene de verdik. Bu sene de yine borç çıkmış ama ekonomik olarak hepimiz birçok şeyle uğraştığımız için bunu ödeme gücümüz yok. Belediye başkanımız bu konuda bize destek olmak istiyor ama bu konunun ana merkezi yerel yönetim değil genel yönetim olduğu için onun da yapabileceği çok şey yok aslında. Asıl merkezi yönetimin buna karar vermesi gerekiyor. Biz depremzedeyiz. Bize deprem vergisinden, emlak vergisinden muafiyet getirilmesi gerekir" diye konuştu. (ANKA)