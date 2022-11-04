İzmir'deki depremde can kaybı ikiye yükseldi

İzmir'de 4,9 büyüklüğündeki deprem sırasında evinin balkonundan atlayan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Efe Altay Saral tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Böylece İzmir'deki depremde yaşanan can kaybı sayısı ikiye yükseldi.
Deprem sırasında Buca ilçesindeki 4 katlı binanın birinci katından atlayarak yaralanan ve 112 Acil Sağlık ekiplerince SBÜ Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Saral kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Saral'ın Manisa Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.
Depremde panik nedeniyle 64 kişi hastanelere başvurmuş, bunlardan 7'sinin tedavisine devam edildiği, Saral'ın durumunun ağır olduğu belirtilmişti. (AA)