İzmir'de yurttaşlar isyan etti: Kızılay Mahallesi birilerine peşkeş mi çekiliyor?

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan Kızılay Mahallesi sakinleri imar planı revizyonu kararı sonrası evlerinin müteahhitlere peşkeş çekileceğini söyledi.

Bornova Belediyesi’nden oybirliği ile geçtikten sonra Büyükşehir Meclisi’nde de onanan Kızılay Mahallesi nazım imar planı önerisi nedeniyle dere yatağının üzerinde evleri olan bazı konut sahipleri yargı sürecini başlattı.

Uzun yıllardır mahallede yaşayanlar bugün Bornova Belediyesi önünde eylem yaptı. Eylemde konuşan bir yurttaş, sokağa çıktıkları için helikopter getireceklerini söyleyen yetkililere "Önce kapımızın önüne ambulansı sokun. Biz fakir insanlarız, yeniden ev almak için 50 yıl daha çalışamayız, yeter" diye isyan etti.

"Kızılay bizimdir, bizim kalacak sloganları atan mahalle sakinleri, "Gözden çıkarttıkları Kızılay Mahallesi birilerine peşkeş mi çekiliyor?" diye yetkililere seslendi.

'Parası olmadığı için belediyeye itiraz dilekçesi veremeyen oldu'

soL'a konuşan mahalle sakinlerinden biri de şunları söyledi:

"40 lirası olmadığı için belediyeye itiraz dilekçesi veremeyenler bile oldu. Yüzde 45 yol payı, yeşil alan olarak alıyorlar. Komşuya ortak ediyor seni. Parselleyip 'senin olduğun yer park olacak, senin ki sağlık ocağı' diye ayırıyor. Yüzde 45'ini alıyor, yüzde 55'ini de müteahhitle anlaşırsınız diyor. Bana ne kalacak müteahhit de alırsa? Benim babam köyde varını yoğunu satıp gelmiş, biz 50 yıldır orada oturuyoruz. Evim eskidiyse de yerinde imar versin. Yandaki komşumla anlaşır yaparım. Neden müteahhit kazansın?

Belediyeye pandemiden önce de gittik, madem yeşil alan görünüyor paramızı verin dedik, 'Belediyenin o kadar parası yok' dediler. O zaman da işin kolayına kaçıyorlar. Görüşmeye gittiğimizde bile müteahhit vardı belediyede. Ben yıllardır CHP'ye oy veren, vergisini veren biriyim. Bu insanlar neden benim arsama ortak oluyor?

'İmara açıp birkaç yıl sonra yandaşlara veriyor'

Önce sevindirdiler, '6 kata çıkarttık' diyip. Bize 2 kat yeterli zaten, yeri merkezi, zeminde de sorun yok. Çok merkezi bi yerde oluğu için işin içinde rant var. Büyükşehir Belediyesi de farklı bir şey söylemiyor. Mahkeme süreci de başlattık, herkes avukat tuttu. Tutamayan da var. Örneğin ailemin gücü yoktu, ben avukat tuttum. Kentsel dönüşüm olmasın demiyoruz. Çiğli'de Karşıyaka'da da yapıldı. Ama bazı yerlerde insanları da mağdur ettiler. Tarlabaşı'ndaki insanları kiracı yaptılar. Bizi de böyle 'yeşil alan' diye kandırıp imara açıp birkaç yıl sonra yandaşlara veriyor işte. Yarın da muhtarlık önündeyiz, o da arkamızda değil çünkü. Vazgeçmeyeceğiz. Gerekirse hergün eylem yapacağız."