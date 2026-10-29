İzmir'de yıkıma neden olan depremin 6'ncı yılı: Rıza Bey Apartmanı davasında hâlâ karar çıkmadı

Ege Denizi'nde İzmir Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020'de yaşanan depremin üzerinden 6 yıl geçti.

Depremde 117 kişi hayatını kaybetmiş, bu kişilerden 36'sı Bayraklı’daki Rıza Bey Apartmanı’nın enkazı altında kalmıştı.

Apartmanın yıkılmasına ilişkin dava hâlâ İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürüyor. Altı yıl geçmesine rağmen karar çıkmadı. Yakınlarını kaybeden aileler, yargılamanın uzamasına tepki gösteriyor ve sorumluların cezalandırılmasını istiyor.

'Belediye riski tespit etmiş ama hiçbir şey yapmamış'

Depremde annesi Arife Yücel’i, çocukları Diren ve Feda’yı, yeğenleri Lena ve Vera’yı kaybeden Hüseyin Bilgin Yücel, ANKA'ya konuştu. Yücel, binanın neden yıkıldığını şöyle anlattı:

Binanın 2003 yılındaki güçlendirmesinin tamamen göz boyama olduğu ortaya çıktı. 2012 yılında binanın üçüncü derece riskli olduğunun Bayraklı Belediyesi tarafından tespit edildiği ancak hiçbir şey yapılmadığı ortaya çıktı. Bizim dosyamızda 19 sanık var. Bütün unsurlarıyla aslında savcılık üzerine düşeni yaptı ve hepsini yargılamaya çıkarttı. Ancak biz 6 yıldır adalete ulaşamıyoruz.

Sanıklar arasında kat malikleri, Bayraklı Belediyesi’nin imar müdürü, müteahhit, fenni mesul ve güçlendirmeyi yapan şirketin sahipleri ile görevlileri var.

'Zaman aşımına girme tehlikesi var'

Yücel’e göre dava iki yıl savunma, iki yıl da ek bilirkişi raporu beklenerek uzadı. Mahkemenin son ara kararı ise yeni bir rapor istemek oldu:

Müteahhitin taşeronu olan şirketin yetkilisinin iki yıl savunma yapmasını, iki yıl bilirkişilerden ek rapor alınmasını bekledik ve toplam 6 yıl geçti. Şu anda mahkemenin son verdiği ara karar ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde görevli bilirkişilerden yeniden rapor almak oldu. İzmir Başsavcılığı bütün işini yapmasına rağmen yargı mekanizması şu an bu işi mümkün olduğu kadar sürüncemede bırakıyor. Davanın neredeyse zaman aşımına girme tehlikesi de var.

Vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Yücel, “Peşini bırakmaya niyetimiz yok. Gittiği yere kadar gideceğiz ve depremin artık insanlar için bir ölüm nedeni olmaması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

'Hepsi tutuklu yargılanmalı'

Rıza Bey Apartmanı’ndaki diş polikliniğinde hayatını kaybeden 27 yaşındaki diş hekimi Zarife Doğan’ın babası Kamil Doğan, önceki bilirkişi raporuna tepki gösterdi:

Davada bilirkişi heyetinin raporu herkesçe reddedildi. Çünkü gri bir rapordu. Sanıkların sorumluluklarını ve kusurlarını belirlemeyen bir rapordu. Yeni bir bilirkişi heyeti tayin edildi. Biz acılı aileler olarak makul sürede ve sorumluların tam tespit edildiği net bir rapor düzenlemesini talep ediyoruz.

Doğan, sanıkların tutuksuz yargılanmasına da itiraz ederek, “Hepsinin tutuklu yargılanmasını her duruşmada sayın mahkemeden talep ediyoruz. Nedense bu reddediliyor ve içimizi çok acıtıyor" dedi.

Mühendislerden uyarı: Binaların yarısından fazlası 1999'dan eski

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İzmir Şube Başkanı Bengi Atak, kentteki yaklaşık 1 milyon binanın yarısından fazlasının 1999 öncesinde yapıldığını belirtti. Oda, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yaptığı protokol kapsamında Bayraklı ve Bornova’da yaklaşık 100 bin, Karşıyaka’da 22-23 bin binayı taradı. Atak, riskli binaların belirlenmesinin ve dönüşümün devlet desteğiyle yürütülmesini istedi. Binalara 5 yılda bir “vize” uygulanmasını önerdi.

15 bin depremzede evini bekliyor

İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan, yaklaşık 15 bin depremzedenin hâlâ konutuna kavuşamadığını söyledi. Devletin yaklaşık 5 bin konut yaptığını belirten Özkan, bazı müteahhitlerin işi sürüncemede bıraktığını anlattı:

6 yıl geçti. Şu anda hâlâ temelini atmamış, inşaatına başlayamamış insanlarımız var. İnşaatları alıp, sözleşmeyi yapıp iki sene, üç sene inşaata herhangi bir işlem yapmayan, inşaatı alıp birinci katın, ikinci katın çıktıktan sonra tekrar ödeme isteyen müteahhitlerimiz türedi maalesef. Bunlarla ilgili de bir yaptırım gücü olsun istiyoruz. Devletimiz bu konuya bir el atsın.

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