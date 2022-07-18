İzmir’de yerleşim yerlerine yakın noktada yangın

İzmir'in Menderes ilçesindeki tatil beldesi Gümüldür’de saat 21.35 sıralarında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Evlere yakın noktada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Evlerinden çıkan mahalle sakinleri büyük panik yaşarken, yangına da ilk müdahaleyi de mahalle sakinleri gerçekleştirdi.

Öte yandan, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ettiği öğrenildi.