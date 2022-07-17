İzmir’de yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Buca ilçesi Kısıkköy ve Sarnıç bölgesi arasındaki ormanlık alanda saat 17.00 sıralarında yangın meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hem havadan hem karadan müdahalesi ile 2 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle çevrede bulunan fabrikalara da sıçradı. Kimyasal maddelerin bulunduğu fabrikaların içerisine inşaat malzemeleri satan bir fabrikanın deposu ve prefabrik ev üretimi yapan bir fabrikanın olduğu öğrenildi.

Yangın sırasında ara ara patlamalar meydana gelirken, çevrede bulunan vatandaşlarda kısa süreli panik oluştu. İtfaiye ekipleri, fabrikalarda çıkan yangınları söndürme çalışmalarına devam ediyor.



Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bağlı 2 uçak, 3 helikopter ve 17 arozözün yanı sıra itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Öte yandan, yangın alanına giden yollar kapatılırken, yangının çıktığı alan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na da yakın bir bölgede yer alıyor. (İHA)