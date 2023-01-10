İzmir'de temizlik personeline tokat atan saldırgan serbest bırakıldı

İzmir'in Buca ilçesindeki Şirinyer Hipodromu'nda çalışan temizlik personeline tokat attığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, dün hipodromda at yarışlarının ardından temizlik personeli İrfan G. ile M.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan olayda, M.D'nin tartıştığı temizlik personeli İrfan G.'yi ittiği, eliyle ağzını kapatıp tokat attığı anlar görülüyor.

Olayın ardından temizlik personeli İrfan G. ve temizlik firmasının yetkilisi polise şikayette bulundu.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.D.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamada, tokat attığı belirlenen kişiye hipodromlara giriş yasağı ve idari ceza verilmesi için ilgili mercilere başvuruda bulunulduğu belirtilerek, başvurular sonuçlanana kadar bu kişinin hipodroma girişine tedbiren izin verilmeyeceği ifade edildi. (AA)