İzmir'de 'Tarikatsız, Mafyasız, Patronsuz Bir Düzen...' buluşması

İzmir'de iki noktada Mafyasız Tarikatsız Patronsuz bir düzen için bir araya gelinerek toplantılar yapıldı.

Bornova'da Mafyasız, Tarikatsız Patronsuz bir düzen için bir araya gelinen söyleşiye konuşmacı olarak TKP İzmir Il başkanı Gizem Batı Ayaz katıldı. Bornova'daki TKP dostları, gönüllüleri ve üyeleri ile birlikte gerçekleştirilen toplantıda, sömürüsüz bir toplum için örgütlenmenin tek yol olduğu vurgulanırken, beraber mücadele etmenin semt evlerinde kadın dayanışma komitelerinde mahallelerimizde bir araya gelmenin önemine işaret edildi.

Tarikatsız Mafyasız Patronsuz bir düzen için Bayraklı Merkez Semt evindeki buluşmaya konuşmacı olarak TKP Merkez Komite Üyesi Başar Özer katıldı. Özer tüm katılımcıları emperyalizme, gericiliğe ve sermaye düzenine karşı birlikte mücadeleye çağırdı. Deprem dönemindeki dayanışma çalışmasından örnekler vererek komünistlerin farkını anlattı.

Bayraklı Kadın Dayanışma Komitesi adına söz alan Gülden Yalçın, hayata geçirdikleri dayanışma ve kreş hakkı çalışmalarından bahsetti.

Toplantıya katılan şehir hastanesi işçileri maaşlarını düzenli alamadıklarını belirtirken, patronların ensesindeyiz ağı ile mücadele edip haklarını alan mercan makina işçisi birlikte mücadelenin önemine vurgu yaptı.

Toplantı yeni katılımcıların gönüllü formu doldurmasıyla son buldu.