İzmir'de şüpheli ölüm

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 21 yaşındaki Duygu Huriye A., fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kanında uyuşturucu saptandığı iddia edilen Duygu Huriye A., yaşamını yitirdi. Duygu Huriye A.'nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde gerçekleşen bir olayda, Duygu Huriye A. dün saat 18.00 sıralarında fenalaşması sonucunda Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan genç kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yapılan tetkiklerde kanında uyuşturucu madde olduğu ileri sürüldü. Duygu Hariye A.'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç kadının kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)