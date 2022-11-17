İzmir'de şüpheli bir çanta imha edildi

İzmir Bornova'da şüpheli bir çanta fünyeyle imha edildi.

soL - İzmir

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Mustafa Kemal Caddesi'nde güvenlik güçleri tarafından şüpheli bir çanta bulunması üzerine cadde trafiğe kapatıldı.

Çanta, bölgeye gelen ekipler tarafından fünyeyle imha edildi.