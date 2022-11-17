İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Mustafa Kemal Caddesi'nde güvenlik güçleri tarafından şüpheli bir çanta bulunması üzerine cadde trafiğe kapatıldı.
Çanta, bölgeye gelen ekipler tarafından fünyeyle imha edildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İzmir'de şüpheli bir çanta imha edildi
İzmir Bornova'da şüpheli bir çanta fünyeyle imha edildi.
soL - İzmir
İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Mustafa Kemal Caddesi'nde güvenlik güçleri tarafından şüpheli bir çanta bulunması üzerine cadde trafiğe kapatıldı.
Çanta, bölgeye gelen ekipler tarafından fünyeyle imha edildi.