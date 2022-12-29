İzmir'de sokakta yaşayan yurttaş ölü bulundu

İzmir Konak’ta sabah işe gitmek için evden çıkanlar, Akıncılar Mahallesi 943 Sokak'taki Hatuniye Parkı'nda bir kişinin parkta hareketsiz halde yattığını gördü. Durum, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hareketsiz şekilde yatan kişinin öldüğü belirlendi. Ölen kişinin sokakta yaşadığı öğrenilen Hüseyin Ali Göl olduğu tespit edildi.

53 yaşındaki Göl’ün cansız bedeninin savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı bildirildi. (AA)