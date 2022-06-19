İzmir’de silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

İzmir'de silahlı saldırı sonucu 39 yaşındaki Tolga Tarhan yaşamını yitirdi.

İHA'nın aktardığına göre saat 16.20 sıralarında Konak ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi 39 Sokak’ta ismi A.A. olarak verilen şahıs, Tolga Tarhan'a pompalı tüfekle üç el ateş etti.

Silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde Tolga Tarhan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tarhan'ın cesedi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli A.A. ile olaya karışmış 2 şüpheliyse polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.