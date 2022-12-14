İzmir Tire'de Armutlu Mahallesi'nde oturan 95 yaşındaki Hamide Koca, gün boyu devam eden yağmur sonrası derelerin taşmasıyla oluşan sel sularına kapıldı.
Sel sularıyla metrelerce sürüklenen Koca, yaşamını yitirdi.
Haber Merkezi
Patronların ensesindeyiz
dış haberler
soL - İstanbul
dış haberler
İzmir'de sel sonrası bir kişi yaşamını yitirdi
İzmir'in Tire ilçesinde sel sularına kapılan Hamide Koca hayatını kaybetti.
Haber Merkezi
İzmir Tire'de Armutlu Mahallesi'nde oturan 95 yaşındaki Hamide Koca, gün boyu devam eden yağmur sonrası derelerin taşmasıyla oluşan sel sularına kapıldı.
Sel sularıyla metrelerce sürüklenen Koca, yaşamını yitirdi.