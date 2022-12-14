İzmir'de sel sonrası bir kişi yaşamını yitirdi

İzmir'in Tire ilçesinde sel sularına kapılan Hamide Koca hayatını kaybetti.

Haber Merkezi

İzmir Tire'de Armutlu Mahallesi'nde oturan 95 yaşındaki Hamide Koca, gün boyu devam eden yağmur sonrası derelerin taşmasıyla oluşan sel sularına kapıldı.

Sel sularıyla metrelerce sürüklenen Koca, yaşamını yitirdi.