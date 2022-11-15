İzmir'de sahte içkiden ölüm şüphesi

İzmir'in Torbalı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evde dün gece meydana gelen olaya göre, emekli olduğu öğrenilen Sadık Uyguntin'den haber alamayan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri üzerinde herhangi bir kesici- delici alet yaralanması izi bulunmayan Uyguntin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı incelemede boş içki şişeleri bulduğu öğrenildi.

Sahte içkiden zehirlendiği ihtimali üzerinde durulan Uyguntin'in kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası belli olacağı belirtildi.