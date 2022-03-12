İzmir'de sağlık çalışanını darp eden saldırgan gözaltına alındı

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde göz kliniğinde dün film çektirmek isteyen Y.A, kayıt için teknisyen Hakan Çavdar'ın odasına girmek istedi.

Çavdar'ın içeride hasta olduğunu ve beklemesi gerektiğini söylemesi üzerine Y.A. ile teknisyen arasında tartışma çıktı. Y.A., teknisyen Hakan Çavdar'ı darp etti. Güvenlik görevlilerine de bıçak çektiği öne sürülen şüpheli Y.A., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayın ardından teknisyen Hakan Çavdar darp raporu alarak saldırgandan şikayetçi oldu. (İHA)