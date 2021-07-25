İzmir'de otomobil metro inşaatındaki boşluğa düştü: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir Konak'tan Narlıdere istikametine giden 35 yaşındaki Pınar K. idaresindeki 35 AFP 011 plakalı otomobil, Mithatpaşa Caddesi'nde yapımı devam eden Fahrettin Altay-Narlıdere metro inşaatı alanına girdi.

AA'da yer alan habere göre, bariyerleri aşan otomobil, metro inşaatında bulunan 25 metre derinliğindeki şaftın içine düştü.

İhbar üzerine kaza yerine gelen ekipler, vinç yardımıyla aracın bulunduğu alana indi.

Yaklaşık iki saatlik çalışma sonrası sürücü ile araçta bulunan 40 yaşındaki Finlandiya uyruklu Timo Janek Karkkainen bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılardan sürücü Pınar K. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Janek Karkkainen de Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karkkainen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Pınar K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Sürücü Pınar K'nin 2,35 promil alkollü olduğu belirlendi.