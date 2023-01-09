İzmir'de ölü bulunan genç kızın yaşı küçük arkadaşı tutuklandı

İzmir'in Bornova ilçesinde 18 yaşındaki Suriye uyruklu Semir Çavuş'un ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan yaşı küçük kız arkadaşı tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 6 Ocak'ta cesedi bulunan Çavuş'un ölümüne ilişkin yürüttüğü çalışma kapsamında, olaydan bir süre önce yanında bulunan yaşı küçük yabancı uyruklu kız arkadaşı İ.H'yi (17) gözaltına aldı.
İ.H, Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Mevlana Mahallesi 1711 Sokak'ta bir kişiyi yerde hareketsiz gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmişti.
Sağlık ekibi yaptığı kontrolde, göğsünde bıçak yarası olduğu belirlenen 18 yaşındaki yabancı uyruklu Semir Çavuş'un hayatını kaybettiğini belirlemişti. (AA)