İzmir'de öğrenci yurdunda yangın: 5 kişi hastaneye kaldırıldı

İzmir'in Buca ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi 289/41 Sokak'ta bulunan, üniversite öğrencilerinin kaldığı özel bir öğrenci yurdunda, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.

DHA'nın haberine göre ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Balkonlarda mahsur kalan ve dumandan etkilenen 5 öğrenci itfaiyenin merdivenli aracıyla kurtarıldıktan sonra ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangının binanın bahçesinde bulunan masaların henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşması sonucu başladığı ve binaya sıçradığı belirtildi.