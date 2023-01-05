İzmir’de nefret cinayeti: Trans kadın katledildi

İzmir’in Alsancak Mahallesi’nde saat 03.30 sıralarında meydana gelen olayda, M.F. isimli bir erkek Ece E. isimli trans bir kadını bıçaklayarak katletti.

Ece E. olay yerinde yaralanırken M.F., bindiği taksi ile olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bindiği taksinin plakası ve gittiği yönü tespit edilen M.F. Torbalı’da yakaladı.

Gözaltına alınan M.F., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne getirildi.

Ece E.’nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.