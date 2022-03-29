İzmir'de maske uyarısı yapan hemşireye saldırı

İzmir Konak Çınartepe'de bulunan 9 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde (ASM) görev yapan hemşire, maske takması için uyardığı saldırgan tarafından sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldı.

Saldırıya uğrayan hemşire 'beyaz kod' başlatarak olayın ardından bir günlük 'iş göremez' raporu almak zorunda kaldı.

Konuyla ilgili Genel Sağlık-İş Sendikası İzmir Şubesi, "Konak 9 No'lu Çınartepe ASM'de üyemiz olan bir hemşire arkadaşımıza fiziksel ve sözlü şiddet uygulanmıştır. Konunun takipçisi olacağız" açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

"Konak 9 No'lu Çınartepe ASM'de üyemiz olan bir hemşire arkadaşımıza fiziksel ve sözlü şiddet uygulanmıştır. Aile Sağlığı Merkezi içinde maske takması için uyarılan şahsın maske takmayı reddettiği ve kendisini uyaran hemşire arkadaşımıza fiziksel ve sözlü olarak şiddet uyguladığı olay sonucunda hemşire arkadaşımız bir günlük 'iş göremez' raporu almak zorunda kalmış ve 'beyaz kod' başlatmıştır. Konunun takipçisi olacağımızı ilan ediyor, şiddete karşı hazırlayıp Meclis'e sunduğumuz tasarının bir an önce kanunlaşması için mücadelemize devam edeceğimizi yineliyoruz."