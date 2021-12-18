İzmir'de madende patlama: En az 8 yaralı

İzmir'in Kınık ilçesindeki Polyak madencilikte akşam saatlerinde göçük meydana geldi.

Grizu patlamasından etkilenen en az 8 işçi hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye çok sayıda ambulans gönderildi.

İzmir Valisi'nden açıklama

Vali Yavuz Selim Köşger, "İlimiz Kınık ilçesinde bir kömür madeni işletmesinde kısmi bir göçük olduğu ilk belirlemelere göre can kaybı ve ağır yaralı kimse olmadığı 8 hafif yaralının 112 ekiplerince Kınık ve Bergama Devlet Hastanelerine sevk edildiği hususu, Kamuoyunun bilgisine sunulur." açıklamasında bulundu.