İzmir'de kadın cinayeti: Vasfiye Emekdar eşi tarafından katledildi

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Süleyman Demirel Mahallesi'nde yaşayan emekli öğretmen Vedat Emekdar (59), muhasebeci olduğu öğrenilen eşi Vasfiye Emekdar'ı (58) defalarca bıçakladı.

Yaralanan kadının yardım çığlığını duyan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken Vasfiye Emekdar'ın yaşamını yitirdiği anlaşıldı.

Vedat Emekdar'ınsa bir mektup bıraktığı tespit edildi. Emekdar mektubunda Alzheimer hastası olduğunu, psikolojik sorunlarının olduğunu, verilen ilaçları kullanmadığını ve cinayeti o nedenle işlediğini öne sürdü.

Vedat Emekdar'ın emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)