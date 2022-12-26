İzmir'de kadın cinayeti: Katil koca çocuğunu ev sahibine bırakıp kaçtı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

AA'nın haberine göre Limontepe Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Nurhan F. evli olduğu A.F. tarafından boğazından bıçaklandı.

A.F., 5 yaşındaki kızını ev sahibine bıraktıktan sonra otomobille kaçtı.

Bağırma seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Nurhan F.'nin hayatını kaybettiği belirledi.

Nurhan F.'nin cenazesi incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan çiftin 12 yaşındaki çocuklarının olay esnasında okulda olduğu, zanlının kaçmadan önce ev sahibine, "Çocuğu annesi birazdan alacak" şeklinde söz sarf ettiği öğrenildi.