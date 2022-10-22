İzmir'de kadın cinayeti: İşyerinde ölü bulundu

İzmir'in Bornova ilçesi Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde saat 00.30 sıralarında meydana gelen olaya göre ayakkabı nakış atölyesi sahibi Hülya Şellavcı Y.'ye ulaşamayan yakınları kadının işyerine gitti.

DHA'nın haberine göre yakınları Hülya Şellavcı Y.'yi kanlar içerisinde hareketsiz bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hülya Şellavcı Y.'nin tabancayla başından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Hülya Şellavcı Y.'nin cesedi olay yerinde yapılan inceleme sonrası, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Boşanma aşamasındaki eşi aranıyor

Polis ekiplerinin cinayet şüphelisi olarak Hülya Şellavcı Y.'nin eşi Kaffar Y.'yi aradığı bildirildi.

Hülya Şellavcı Y.'nin kendisi gibi 2 çocuğu olan Kaffar Y. ile 6 ay önce evlendiği, bir süredir ayrı yaşayan çiftin boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. Öte yandan, Hülya Şellavcı Y.'nin tehdit edildiği gerekçesiyle hakkında 4 kez suç duyurusunda bulunduğu Kaffar Y. için uzaklaştırma kararı aldırdığı ifade edildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.