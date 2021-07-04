İzmir'de kadın cinayeti

İzmir'in Gaziemir ilçesinde Sarnıç Mahallesi'nde, S.Ç. isimli şüpheli, Sarnıç Polis Merkezi'ne giderek sevgilisi olduğunu öne sürdüğü 3 çocuk annesi Sevda Çelemoğlu'nu bıçakla öldürdüğünü söyleyip, teslim oldu.

DHA'da yer alan habere göre, S.Ç.'nin aracında yapılan incelemede kanlı giysi ve bıçak bulan polis ekipleri, Çelemoğlu'nun 1078 Sokak'taki evine gitti.

Adrese sağlık ekipleri de sevk edildi. Çilingir yardımıyla kapıyı açan polis ekipleri, Çelemoğlu'nu yerde yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Çelemoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcı ve polisin incelemesinin ardından Çelemoğlu'nun cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Uzaklaştırma kararı aldırmıştı

Öte yandan Sevda Çelemoğlu'nun, S.Ç. hakkında şikâyette bulunduğu ve 3 ay önce uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Şüphelinin 'kasten yaralama' ve 'uyuşturucu kullanma' suçlarından kaydının olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.