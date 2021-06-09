İzmir’de istismarcı babaya verilen velayet geri alındı, baba tutuklandı

İzmir’de babası tarafından cinsel istismara uğradığı yönünde hakkında uzman psikolog raporu bulunan 5 yaşındaki çocuk ile 3 yaşındaki kardeşinin velayeti mahkemece babaya verilmişti.

Anne ise çocuklarını yanına alarak şehir değiştirmek ve eski AKP gençlik kolları başkanı da olan babadan çocuklarını gizlemek zorunda kalmıştı.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği geçtiğimiz günlerde annenin davasını üstlendi. Dernek avukatlarının mücadelesi sonuç verdi ve bugün baba İzmir’de yakalandı ve çocukların velayeti anneye verildi.

Dernek bu olumlu gelişmeyi Twitter hesabından "İzmir’den müjdeli haberimiz var. Derneğimiz, istismarcı baba hakkında yakalama kararı çıkartarak velayeti annenin almasını sağladı. Çok sevinçliyiz" diye duyurdu.

Daha sonra dernek tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında ise istismarcı babanın tutuklandığı duyuruldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak İzmir’de babası tarafından istismar edilen 5 yaşındaki küçüğün davasını gönüllü olarak üstlendik. Küçük çocuğuna karşı istismarda bulunan baba tutuklu yargılanıyor.

Derneğimize başvuran anne bu yılın başından bu yana çocuklarının yeniden istismar edilmesini önlemek için saklanmak zorundaydı. Çünkü yargı sistemi istismarı engellemek ve anne ile çocuğu korumak için hiçbir şey yapmadı.

Yaşananları ispatlayarak istismarcı baba hakkında yakalama kararı çıkartılmasını ve küçüğün velayetini annenin almasını Av. Barış Özbay ile Av. Özgür Baykal’ın emekleri sayesinde sağladık.

Eski AKP Gençlik Kolları Başkanı olan ve bölgedeki nüfuzunu kullanan istismarcı baba cezasını çekecek.

Tutuklu yargılanacak olan istismarcının Türk Ceza Kanununun 103.maddesi uyarınca çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan hapsi istenmelidir.

Tüm basın emekçilerini ve kamuoyunu anne ve küçük çocuklarımızın yanında olmaya çağırıyoruz."