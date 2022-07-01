İzmir'de iki ilçede yangın

İzmir'de akşam saatlerine doğru iki ilçede yangın çıktı. Saat 17.30 sıralarında Dikili’nin İsmetpaşa Mahallesi'ndeki otluk alanda çıkan yangına 2 uçak, 2 helikopter ve 10 arazöz müdahale ediyor.

Saat 18.00'e doğru ise Bergama ilçesinin Kestel mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Kestel Yangın Gözetleme Kulesi'nin karşısındaki ağaçlandırma sahasında başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüme eğilimi gösteren yangını söndürmek için Balıkesir Edremit'ten 2 uçak desteğe geldi.

Bergama'da alevlere 4 helikopter, 2 uçak, 20 arazöz, 2 dozer ile 5 su tankeri müdahale ediyor. (ANKA)