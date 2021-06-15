İzmir’de icra avukatına saldırı ve silahlı tehdit

İzmir Barosu üyesi E.O.B. isimli avukat, Bayraklı ilçesinde haciz işlemi için bulunduğu iş yerinin önünde saldırıya uğradı. Avukat E.O.B., işletmede bulunan kişiler tarafından yere yatırılarak, boynuna ayakla bastırılarak ve kafasına silah dayanarak ölümle tehdit edildi. O anlar çevredekilerin kamerasına yansıdı.

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Avukat E.O.B.’nin güvenlik güçlerinin yardımıyla can güvenliğinin sağlandığı, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine devam edildiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. İzmir Barosu, hastanede bulunan meslektaşlarının sağlık durumunu yerinde takip ettiklerini açıkladı.

İzmir Barosu'ndan olayla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Söz konusu elim olay son yıllarda avukatlık mesleğine yönelen değersizleştirme girişimleri ve saldırıların bir sonucudur. Başta siyasetçiler, kamu görevlileri ve basın olmak üzere tüm toplumun avukatlığın savunmanın temsilciliğini yapan bir kamu mesleği olduğunu unutmaması gereklidir.

Mesleğe yönelik saldırıların devamı halinde avukatların her geçen gün daha fazla tehdit altına gireceği aşikardır. İzmir Barosu olarak mesleğe ve meslektaşlarımıza yönelik tüm saldırıların sonuna dek kararlılıkla karşısında olacağız.

Saldırıya dair başsavcılıkla görüşmeler yapılmış olup etkin bir soruşturma yapılması için hukuki süreç baromuz tarafından sürdürülmektedir. Meslektaşımıza, yakınlarına ve avukatlık camiasına geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."