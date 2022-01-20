İzmir'de 'gizli oluşum' operasyonu: AKP'li yöneticilere gözaltı

İzmir'de "gizli bir oluşum" kurarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen bir suç örgütü ortaya çıkarıldı.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, bu örgütün üyeleri arasında yer almakla suçlananlar arasında halen görevde olan iki savcı ile AKP İzmir İl Başkanlığı'nın biri yeni, üçü eski olmak üzere dört yöneticisinin olduğu öğrenildi.

Gizli oluşumun istihbarat örgütü gibi faaliyet yürüttüğü, bu yapıya üye olanlardan 10 bin TL para aldıkları tespit edildi.

Uzun süre teknik takibe alınan ve son ana kadar gizli tutulan operasyon kapsamında 24 kişi gözaltına alındı.

Örgütlü olarak dolandırıcılık ve sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alınan kişiler arasında AKP İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Taş, eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Mustafa Gedikoğlu ile eski Yönetim Kurulu üyeleri İbrahim Ölmez ve Cüneyt Güven bulunuyor.

Geçen yıl sonuna kadar AKP İzmir İl Başkanlığı'nda Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olan Gedikoğlu, operasyon öncesinde Kasım 2021'de sürpriz bir şekilde görevden alınmıştı. Gedikoğlu, bir dönem İzmir'de TMSF tarafından Kavuklar Grup ile Küçükbay Şirketler Grubu'na kayyım olarak atanmıştı. Gedikoğlu, geçen yıl ağustos ayına kadar kayyım olarak görev yapıyordu.

Gizli oluşum iddiası

Şüphelilerin İzmir'de MİT yapılanmasını taklit ederek "gizli bir oluşum" kurdukları ve bu yapıya üyelik için kişilerden 10 bin TL aldıkları öğrenildi. Bir dönem İzmir'de görev yapan iki Cumhuriyet savcısının da bu yasadışı oluşum içerisinde yer aldığı bildirildi. Savcılık, halen Amasya ve Kilis'te görev yapan iki savcıyla ilgili dosyayı soruşturma izni için Hakimler ve Savcılar Kurulu'na gönderdi. Suç örgütünün paraları bir hakimin eşi üzerinde topladıkları belirtilirken toplam paranın en az 5 milyon TL olduğu iddia edildi.

Şüpheliler arasında Gülen cemaati soruşturması kapsamında ihraç edilmiş bazı askerlerin de bulunduğu öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin bankalar üzerinden yaptıkları para transferlerini Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) üzerinden incelemeye aldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan şüpheliler, önümüzdeki günlerde adliyeye çıkarılacak.