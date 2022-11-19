İzmir'de gevrek ve boyoz 5 lira oldu

İzmir Pide, Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf Sanatkarlar Odası'nın zam talebi üzerine İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Gıda Komisyonu toplandı. Komisyonda değerlendirilen zam talebi kabul edildi. Resmi yazışmaların tamamlanması sonrası 4 liradan satılan gevrek, yüzde 25 zamlanarak 5 lira oldu.

Gevrekteki yeni fiyat Pazartesi günü itibarıyla geçerli olacak. Boyoz, poğaça, peynir ve yumurtanın tane fiyatları da 5 lira oldu. Kumru ise 15 liradan satılacak.

DHA'nın haberine göre, İzmir Pide ve Gevrekçiler Odası Başkanı Şükrü Erişen, "Gevrek; zengin, fakir, işçi, memur, öğrenci her zümrenin ulaşabileceği, doyurucu ve ilimizde severek tüketilen bir gıda. Bir yandan maliyetler karşısında ezilen esnafımızı düşünürken, bir yandan da alım gücü düşen vatandaşımızı göz ardı etmemeye çalışıyoruz. Bu aşamada, zam kararı alırken ciddi anlamda zorlanıyoruz. Ancak artan maliyetler, faturalar, işçilik ücretleri göz önüne alındığında zam kaçınılmaz bir durum oluyor" diye konuştu.