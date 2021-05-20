İzmir'de 'FETÖ'nün 'Gaybubet evlerine' operasyon: Akrabalarından da saklanıyorlarmış

İzmir'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında mahrem imam, ihraç subaylar, müzahir kurum çalışanları, büyük bölge imamı, ilçe imamı, doktor, eyalet imamı, eğitim danışmanı ve esnaf yapılandırma sorumluları, mütevelli, serrehbet, sohbet imamının da bulunduğu 39 adrese 'FETÖ' operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 35 şüpheli yakalandı. Adresler de yapılan aramalarda ise, 1 adet sahte kimlik, 100 bin TL, 7 bin dolar ve 4 bin Euro ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinden ardından emniyete götürülürken, firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.