İzmir’de 'FETÖ' operasyonu: 99 kişi hakkında gözaltı kararı

İzmir’de, 'FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada 31’i muvazzaf, 34 asker ile 65’i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda 8'i yüzbaşı, 14'ü üsteğmen, 3'ü teğmen, 8'i astsubay, 1'i uzman çavuş rütbesinde; 25'i Kara Kuvvetleri, 2'si Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarına ve 7'si Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 31'i muvazzaf 34 asker ile 65'i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 99 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İzmir il genelinde bu gece saat 01.00 sıralarında başlatılan eş zamanlı operasyonda, şüphelilerin bazılarının yakalandığı diğer şüpheli şahısları yakalamak ve gözaltına almak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.