İzmir'de eylem ve etkinlik yasağı

İzmir Valiliği, kent genelinde her türlü eylem, etkinlik, gösteri ve yürüyüşleri yasakladı.

"7 gün süreyle" alındığı belirtilen karara pandemi gerekçe gösterildi.

Kararda, "Valilik ve Kaymakamlık Makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere ilimiz genelinde umuma açık veya kapalı yerlerde miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, çelenk sunma, oturma eylemi, imza kampanyası, el ilanı ve broşür dağıtma, anma töreni, toplu karşılama ve açılışlar vb. türdeki eylem ve etkinliklerin 26 Mayıs 2021 günü saat 15.00 ile 1 Haziran 2021 saat 24.00’a kadar 7 gün süre ile yasaklanmıştı" denildi.